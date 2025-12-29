週明け29日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台前半で取引された。午前10時現在は前週末比09銭円高ドル安の1ドル＝156円27〜29銭。ユーロは02銭円高ユーロ安の1ユーロ＝184円05〜14銭。日銀が、政策金利の追加引き上げを決めた18、19日の金融政策決定会合の主な意見を公表した。今後の利上げ継続に前向きな内容と受け止められ、円が買われた。市場では「年末年始で市場参加者が少なく、相場の方向感は出にく