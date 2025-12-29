デビュー４０周年を迎えた歌手の渡辺美里が、アニバーサリーイヤーを締めくくるベストアルバム「ＵＬＴＲＡＰＯＰ」（ソニー）をリリースした。活動に携わった関係者や、ファンを公言する芸能人ら５９人が計４０曲を厳選した。「１曲選べと言われたら私もかなり考えてしまう。皆さん、いろいろ悩みながら選んでくれたのでは」と自身も発売を心待ちにしてきた。（宍戸将樹）アルバムは３枚組みで、１枚目には代表曲の「Ｍｙ