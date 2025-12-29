対中外交の管理に腐心した前外相の岩屋毅衆議院議員は、外交や多文化共生の重要性と、これをおとしめるネット空間の誹謗中傷の問題点について怒りを込めて語った。石破茂内閣については80点と採点した。その真意は。 【画像】「プレゼントするときにこれを包んで『どうぞご内密に』って言って差し出すとみんなびっくりする」と岩屋氏 「外交は喧嘩するためにあるわけじゃない」 ――ネットでの虚偽情報も使った攻撃は