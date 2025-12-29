石破茂前内閣の期間中、石破首相（当時）は中国の習近平国家主席との首脳会談を1回、岩屋毅外相（同）は王毅・中国外交部長との外相会談を3回、それぞれ行なっている。政権末期には東京電力福島第1原発の処理水問題を理由に中国が止めていた日本産水産物の輸入手続きも再開され、日中関係は改善の兆しがあった。それが高市早苗首相の発言によって一転して緊張が激化した。打開策をどう考えるか岩屋氏に聞いた。 【画像】防衛相時