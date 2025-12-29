「日本人ファースト」という言葉が飛び交った2025年、多文化共生や近隣諸国との友好の重要性を訴える声にはSNSで誹謗中傷が浴びせられた。石破茂前政権で外相を務めた岩屋毅衆議院議員はそうした攻撃が向けられた一人だが、ひるむ気配はない。異文化を持つ人と共に暮らす社会や中国との関係、さらにはネットで浴びせられる攻撃について考えを聞いた。 【画像】別府ムスリム教会で祈りを捧げる人々 「たまたま私の地元で起