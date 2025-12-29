タイガー・ウッズ（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）らが創設したゴルフリグの『TGL』は、第2シーズンが開幕した。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化28日には開幕戦が行われ、昨季の優勝決定戦で戦った2チームがフロリダ州のソーファイセンターで対決。初代王者に輝いた『アトランタ・ドライブGC』はクリストファー・ゴッタラップ、ビリー・ホーシェル（ともに米国）、コリー・コナーズ（カナダ）がプ