銀価格が急反落、一時過去最高80ドル突破で調整売り 米利下げや中東情勢などを受け貴金属の価格が連日上昇。銀は一時6%超急騰し史上初80ドルを突破、84ドルまで上昇した。ただ、高値更新後は一転して急落。2.9%下落し75ドル台後半。金価格も急反落。 東京時間09:40現在 ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4497.70（-55.00-1.21%）