２８日、プラク・ソコン氏（左）と握手を交わす王毅氏。（昆明＝新華社記者／王冠森）【新華社昆明12月29日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は28日、雲南省玉渓市でカンボジアのプラク・ソコン副首相兼外相と会談した。２８日、プラク・ソコン氏（左）と会談する王毅氏。（昆明＝新華社記者／王冠森）