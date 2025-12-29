競輪の現役最年長である佐々木浩三選手（６３）が引退を決め、地元の武雄競輪場（佐賀県武雄市）で２８日に行われたレースで、４３年間の選手生活にピリオドを打った。引退セレモニーでは、駆けつけたファンらから温かい拍手が送られた。佐々木選手は、競輪選手だった両親のもとに生まれ、武雄市から佐賀市の龍谷高まで自転車で通学して体力アップを図った。１９８２年に２０歳でデビューし、通算出走３７５３回のうち、１着は