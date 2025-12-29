ウェザーニューズは急反騰している。２６日の取引終了後、２６年５月期第２四半期累計（６～１１月）の連結決算を開示した。売上高は１２１億３３００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益が２２億６８００万円（同３５．３％増）だった。売上高及び各段階利益で１１月中間期としての過去最高となった。あわせて、３月１日を効力発生日として１株を２株に分割すると発表。また、今期の年間配当に関して、記