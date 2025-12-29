インテグループが大幅安となっている。同社は２６日取引終了後、２６年５月期第２四半期累計（６～１１月）の単独決算を発表。営業利益が前年同期比９９．１％減の４００万円にとどまったことがネガティブ視されているようだ。 売上高は同５３．４％減の６億２２００万円で着地。前年同期に大型案件が複数組成約したことにより、１組当たり売上高が押し上げられていたことが大幅減収の主な要因だとしている。な