小林製薬が３日続伸している。前週末２６日の取引終了後、アクティビストとして知られる香港の投資ファンドのオアシス・マネジメントが小林製薬の株式を買い増していたことが明らかになった。オアシスによる小林製薬株の議決権ベースでの保有割合が１０．６３％から１３．７４％に上昇した。筆頭株主に浮上することとなり、思惑視されたようだ。同日に提出された変更報告書によると、オアシスの保有目的はポートフォ