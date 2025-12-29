ウインテストが急反騰している。前週末２６日の取引終了後に、新たな事業として来年１月１４日から、半導体の前工程検査装置事業に参入すると発表しており、好材料視されている。 同社は現在、半導体検査装置のなかでもＤＤＩＣ（ディスプレードライバーＩＣ：ディスプレーに画像を表示する半導体チップ）向け検査装置と汎用ロジックＩＣ検査装置を主軸として、後工程に特化した事業を行っているが、工程