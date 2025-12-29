ラサ工業は続急伸で年初来高値更新、一時５００円高の６６７０円まで駆け上がる場面があった。同社は化成品を軸に機械や電子材料を手掛けるが、半導体向け高純度リン酸を収益の主柱とし、世界トップの商品シェアを有する。特にアジア市場を主要テリトリーとし、半導体受託生産世界首位のＴＳＭＣ にはトップサプライヤーとして大きく貢献している。業績も好調で前期の３割増益に続き、２６年３月期も前期比８％増