五洋建設に注目したい。海洋土木最大手の同社の第２四半期累計（４～９月）の連結営業利益は前年同期比７１．１％増の２５８億３７００万円と好調だった。国土強靱化に絡む公共投資や都市再開発などが伸び国内土木や国内建築事業が好調なほか、海外建設事業も収益は改善している。２６年３月期通期の同利益は前期比８２．０％増の３９５億円と６期ぶりの最高益の見通しだが、中間期時点での進捗率は６５％に達している。市