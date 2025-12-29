午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９５４、値下がり銘柄数は５８７、変わらずは５８銘柄だった。業種別では３３業種中２１業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、卸売、証券・商品、鉄鋼など。値下がりで目立つのはゴム製品、鉱業、食料など。 出所：MINKABU PRESS