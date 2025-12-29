納豆の健康効果を活かすには、食べる量や時間帯にも配慮することが重要です。1日にどのくらい食べるのが適切なのか、朝食と夕食のどちらで摂取するのが良いのかなど、実践的な疑問にお答えします。生活リズムに合わせた納豆の取り入れ方を知ることで、無理なく継続できる食習慣を築いていきましょう。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄養士）■経歴 2020年3月女子栄養大学栄養学部実践栄養学科卒業 2020年4月株式会社野口医