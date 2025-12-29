韓国Kリーグ１部の浦項スティーラーズは12月29日、サガン鳥栖から西矢健人の期限付き移籍を発表した。クラブの公式サイトでは「Jリーグで経験を積んできた西矢健人を迎え、中盤に新たなエネルギーを加える」とし、FC大阪、藤枝MYFC、鳥栖でプレーしてきた26歳レフティMFを次のように紹介する。「豊富な活動量を基に、攻撃と守備を有機的に連結するバランスに優れたセントラルミッドフィルダーだ。左利きのキッカーとして活用度