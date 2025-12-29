29日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝156円27銭前後と、前週末午後5時時点に比べ10銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円14銭前後と4銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース