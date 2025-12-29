香港メディアの香港01によると、中国四川省成都市のハイテク産業開発区内にあるトヨタの販売店の前で28日午後1時ごろ、男が体にくくりつけた爆薬を爆発させた。男はその場で死亡。けがをした4人は病院に搬送されて治療を受け、命に別状はないという。地元警察によると、死亡したのは成都市の54歳の男で、店側とトラブルを抱えていたとみられる。（翻訳・編集/柳川）