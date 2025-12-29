＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞が28日に発表された。助演男優賞は「国宝」で人間国宝の女形を演じた田中泯（80）が受賞した。◇◇◇02年の映画「たそがれ清兵衛」で俳優デビューし、翌03年の日本アカデミー賞で最優秀助演男優賞を受賞してから22年。田中泯は映画として久しぶりの個人賞の受賞とな