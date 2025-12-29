2025年、日本国内の企業を標的にしたサイバー攻撃が相次ぎ、企業のサイバーセキュリティをめぐる課題が浮き彫りになった。2026年以降も、大企業だけでなく中小企業にも求められる対策などについて、専門家に聞いた。（経済部 後閑 駿一）■アサヒ、アスクル…相次ぐサイバー攻撃でセキュリティ対策が喫緊の課題に2025年、国内の大手企業を標的としたサイバー攻撃が相次いだ。ビール大手のアサヒグループホールディングスでは9月下