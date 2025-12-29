＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞が28日に発表された。助演女優賞は、「国宝」でキーパーソンを演じ、「ふつうの子ども」「宝島」などでも好演した瀧内公美（36）が受賞した。◇◇◇助演女優賞の瀧内は「映画の神様とお客さまは必ず公平な目で見てくださると信じてやってきました」と受賞をかみしめ