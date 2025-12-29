Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。コンビニへ行くだけなのに、わざわざ重たいコートを着込むのが億劫なときがあります。サッと羽織れて、でも寒くない。そんな「都合のいいアウター」を求めていた際に出会ったのが、「エアジャケットV3」です。実際に袖を通した瞬間、その軽さに驚かされました。想像以上の薄さと軽さ