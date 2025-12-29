16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した真中満氏が、最下位に沈んだヤクルトについて言及した。真中氏は「今年序盤ですよね。夏以降村上選手が戻ってきてからは5割くらいで戦えた。序盤の借金が苦しかったのかなという気がするんですけど、先発も中継ぎもバッターもまだまだやることがあると思いますね」と指摘した。ヤクルトは今季、主力の故障が相次ぎ、開幕から黒星が先行。5月は5