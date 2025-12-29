筆者の話です。推しの結成日に発表があるかもしれないと読み、私は早朝にホテルを予約していました。その後の『まさかの展開』で、推し友との以心伝心を感じた出来事です。 結成日に備えて動いた 推しのグループの結成日は、毎年なにかが起こる特別な日。「もしかしたら夕方に発表があるかもしれない」と胸がそわそわし、旅行サイトを開いてホテルを押さえました。 半年ほど先の公演日を予想しての『フライング行動』で