記事冒頭｜3点まとめ ・12/31深夜、栄で年越しカウントダウンライトアップ開催 ・新演出「タワー・ジュエルズ」で前年よりパワーアップ ・初日の出営業や2026年記念メダルなど年始企画も充実 名古屋の年越しを彩る 特別なひととき どこで年を越そうか迷いがちなこの時期、今年もその有力候補になりそうなのが、栄のシンボル『中部電力 MIRAI TOWER』です。 2025年12月31日(水)から2026年1月1日(木)にかけて開催