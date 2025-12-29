幾田りら ＜第76回NHK紅白歌合戦◇リハーサル（音合わせ）◇28日◇NHK放送センター＞ソロとして初出場となる幾田りらは「恋風」を歌う。リハーサル終了後、取材会に登壇し、今の心境を語った。【写真】幾田りら、第76回NHK紅白リハの模様幾田は、ソロとして初めて立つ紅白のステージに向け、「これまで活動を支えてくださったチームやファンの方々への感謝と愛を込めて歌いたい」と決意を表明。自身の歌唱曲「恋風