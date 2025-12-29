元モーニング娘。'25の北川莉央（21）が28日までに公式ブログを更新。27日、東京都・パルテノン多摩で開催された「モーニング娘。'25北川莉央FCソロライブ〜Thank you for everything〜」をもって同グループを卒業したことを報告した。北川は「本日をもって、モーニング娘。を卒業しました。6年半、あたたかい応援を本当にありがとうございました。とっても幸せでした!」と感謝を伝え、水色のドレス姿を投稿した。続けて「ラ