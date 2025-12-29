テレビ朝日の鈴木新彩アナウンサー（25）が28日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。鈴木アナは「テレビ朝日新作アニメ発表会!これから始まる瑞々しいアニメのお話をたくさん伺えて楽しかったです」とコメントし、ワンピース姿をアップ。ワンピースには腕とデコルテにシースルー素材が用いられおり、鈴木アナの美肌が透け見えしている。この投稿にフォロワーからは「いいスタイル!」「めちゃカワユスいい女だわ」「とっ