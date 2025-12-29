元キャビンアテンダント（CA）という経歴を持つグラビアアイドルの風吹ケイ（26）が28日までにインスタグラムを更新。近況を報告した。風吹は「12月美容まとめ」と切り出し「リップリタッチお願いしました!嘘なしでこれ保湿リップしか塗ってません」と近影を投稿。ぴったりとタイトなTシャツを着用し、105センチJカップの豊満なバストを際立たせている。続けて「ずーっとやりたかったクマ取りお願いしました!ノーマルカメラ、すっ