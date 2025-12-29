グラビアアイドルの山田あい（22）が28日に、インスタグラムを更新。近影を投稿した。山田は「新年始まってすぐみんなに会いたいよぉ!」とフォロワーへ呼びかけ、ヒョウ柄のビキニ姿で横たわる投稿した。この姿にフォロワーからは「ずっと見ていたいなぁ」「素敵な姿にドキドキが止まらないよ」「たまらんす」とコメントが寄せられている。山田は、所属事務所のホームページでは「令和の超新生」「グラビア界に激震! Iカップの超新