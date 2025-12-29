フジテレビアナウンサーが「料理」をテーマに執筆した『おしゃべりな食卓 フジテレビアナウンサー短編小説集』が、2026年1月28日に発売されることが決定。カバーイラストは、入社2年目の上垣皓太朗アナウンサーが、タイトルの『おしゃべりな食卓』をイメージして描き下ろしに初挑戦した。【写真】フジ宮司愛海、衝撃の“白塗りショット”（4枚目）幼い頃から絵を描くことが好きだったという上垣アナはタイトルを聞いて、いろい