タレント、モデルの桃月なしこ（30）が28日、インスタグラムを更新。イメージチェンジした姿を投稿した。桃月は「イメチェンしましたなしこ史上初ショート」とコメント。髪をばっさりと切り、金髪のショートウルフにイメージチェンジした姿を投稿した。この投稿にフォロワーからは「めちゃくちゃかわいくなった」「最強すぎる〜」「ビジュが強すぎる」とコメントが寄せられている。