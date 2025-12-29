テレビ東京の冨田有紀アナウンサー（27）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を公開した。冨田アナは「2025年もウイニング競馬をご覧いただき、ありがとうございました取り急ぎご挨拶を」とあいさつし、ドレス姿を投稿。デコルデがざっくりと大きく開いた上品なドレスを着用しており、髪はアップにまとめている。この投稿にフォロワーからは「最高に可愛い」「めっちゃエレガントで素敵です」「大人の魅力満載」