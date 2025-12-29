レスター・シティが奇跡のプレミア制覇を成し遂げた2015-16シーズンから10年。とんでもないミラクル優勝だったが、なぜ当時のレスターはプレミアを制することが出来たのか。当時レスターの最終ラインを統率する存在だったDFウェス・モーガンは、2つの重要な要素があったと振り返る。まず1つは、チームが団結していたことだ。それは選手だけでなく、オーナー陣も同様だったという。2018年のヘリコプター事故で亡くなった当時のレス