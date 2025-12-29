これまで頑なに3バックを貫いてきたマンチェスター・ユナイテッド指揮官ルベン・アモリムだが、26日に行われたプレミアリーグ第18節のニューカッスル戦では4バックにトライ。途中から3バックに戻したが、試合には1-0で勝利した。このゲームで決勝点を挙げたのはMFパトリック・ドルグで、これがマンU加入後初ゴールだった。これまでは3バックの左ウイングバックに入ってきたドルグだが、本来は攻撃的なウイングにも入れる選手だ。ニ