ダイソーで110円（税込）で販売されている、宇宙飛行士の形をした謎のアイテム。その正体は、ミニチュアのようなキュートな見た目に反して、驚くほどしっかり仕事をしてくれる「鉛筆削り」でした。デスクにちょこんと置いておくだけで癒やされる、手のひらサイズの頼れる実力派をご紹介します。商品情報商品名：鉛筆削り（宇宙飛行士）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480571393