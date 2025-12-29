日常から少し離れて、心までほどける甘いひとときを過ごしたい。そんな願いを叶えてくれるのが、グランドニッコー東京 台場「The Lobby Cafe」に登場する季節限定のいちごパフェです。吹き抜けのロビーに差し込むやわらかな光とともに味わうのは、真っ赤に輝く旬の果実。視覚も味覚も満たされる一杯は、自分へのご褒美や大切な人との特別な時間にぴったりです♪ あまおうを重ねた美しい層 パフェの下層には、いち