日銀本店日銀が利上げを決めた18、19日の金融政策決定会合で、政策委員から「今後も適切なタイミングでの金融緩和度合いの調整が必要」などと利上げ継続を求める意見が複数出ていたことが29日分かった。「当面は数カ月に一回のペースを念頭に進めるべき」と主張する委員もいた。日銀が公表した会合の「主な意見」で明らかになった。会合である委員は、物価上昇率を踏まえると「日本の政策金利は群を抜いて世界最低水準」との認