キリッと冷えた空気のおかげで、光の演出や雪の情景がいっそう輝きを増す冬。そんな季節こそ、2人の絆を深めるドライブデートがおすすめです。心まで温まるご当地の味や、今しか見られない絶景。そんなトキメキが詰まった「道の駅」を目的地に、冬の休日を彩りましょう。All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました