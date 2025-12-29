“旧車デザイン”のホンダ「フリード」に反響殺到！アフターパーツメーカーのダムド（DAMD）は2025年11月28日、ホンダのコンパクトミニバン「フリード」用の新たなボディキット「DAMD FREED ISOLATOR（ダムド フリード アイソレーター）」を発売しました。フリードは、2008年5月に「モビリオ」の後継として初代モデルがデビュー。現行モデルは2024年6月にフルモデルチェンジを果たした3代目にあたります。【画像】超カッコいい