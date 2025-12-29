Image: WeatherlyJapan こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。暖かい掛け布団って、重いんですよね。もちろんそれだけ、熱を逃さないように中材がたっぷり充填されていることの証明にもなるわけですが。でも、ズッシリした重さを感じなくても暖かく快適に眠れる時代は、もう到来しているのです。「The Cubes 無重力ウォーム掛け布団」は、宇宙服に