金利差変化と逆行した円安再燃＝投機円買いポジション処分の円売りと連動 2025年初めの158円から、4月には139円まで米ドル安・円高となったが、最近は年初来の米ドル高値、円安値に近い水準まで戻ってきた。この米ドル高・円安へ戻る動きは、日米金利差（米ドル優位・円劣位）縮小を尻目に起こったものだった（図表1参照）。では、日米金利差が縮小する中でここまで円を売ってきたのは誰だったのか。【図表1】米ドル／円と日米金