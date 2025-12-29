ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）距離は28日、6レースの合計成績で争うツール・ド・スキーの1レース目、スプリント・フリーがイタリアのトブラッハで行われ、男子の馬場直人（中野土建）広瀬崚（T.A.C）、女子の小林千佳（長野日野自動車）本田千佳（秋田県スポーツ協会）はいずれも予選落ちした。男子はヨハンネスヘスフロト・クレボ、女子はクリスティーネスタボー・シースタ（ともにノルウェー）が制した。（共同