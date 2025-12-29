横綱豊昇龍の公式インスタグラムが２８日に更新。後援会によるアカウントで、豊昇龍とハローキティの特大ぬいぐるみの２ショットが公開された。着物姿の豊昇龍は畳の部屋でリラックスした表情。ハローキティを抱きかかえ、笑みを浮かべる様子もあった。ぬいぐるみは豊昇龍がロンドン公演で優勝した際、協賛のサンリオから贈呈されたもの。２２日に立浪部屋のインスタグラムでぬいぐるみが届き、豊昇龍が嬉しそうに抱っこして