佐々木世麗騎手＝兵庫・中塚猛厩舎＝は２９日、園田競馬で３鞍に騎乗する。６Ｒのマジックエミリアは８月以来の騎乗。距離を延ばした前走が３着と成長の跡が見られる。８Ｒのマーブルヴァリーは前走の走破タイム通り走れば上位争いに加わってきそうだ。６ＲマジックエミリアＢ８ＲマーブルヴァリーＢ１０ＲシュライフェＣ（本紙評価）