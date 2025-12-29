米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は２８日（日本時間２９日）、ポスティング交渉期限が米東部時間で来年１月４日午後５時（同５日午前７時）に迫っている巨人・岡本和真内野手（２９）に関する考察記事を掲載。全米野球記者協会所属のＦ・ロメロ記者がＸに投稿した「情報筋によると、パドレス、パイレーツ、エンゼルスは日本人三塁手の岡本和真に関心を示している球団の中の３つだ」という情報を元に推理を展開した。