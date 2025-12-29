28日午後、佐賀市のクリークで男性が沈んでいるのが見つかり、その後、死亡が確認されました。男性は飼い犬を助けようとして、クリークに飛び込んだ可能性があるということです。警察によりますと、28日午後0時半すぎ、佐賀市兵庫南で「犬を助けようとして人がクリークに飛び込んだかもしれない」と消防に通報がありました。警察と消防が捜索し、約1時間半後、クリークで沈んでいる男性を発見したというこ