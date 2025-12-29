ドル円理論価格1ドル＝155.98円（前日比-0.22円） 割高ゾーン：156.74より上 現値：156.10 割安ゾーン：155.22より下 過去5営業日の理論価格 2025/12/26156.20 2025/12/25156.50 2025/12/24156.42 2025/12/23156.40 2025/12/22155.98 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動